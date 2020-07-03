İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonetin çarptığı motosikletli genç kadın ağır yaralandı

Antalya’da kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen kamyonet, motosiklete çarptı.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen kamyonet, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Antalya istikametine giden Kazım A. idaresindeki 42 ADM 736 plakalı kamyonet, Korkuteli sanayi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Şeyma Nur Göktaş (21) yönetimindeki 07 RC 582 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Şeyma Nur Göktaş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Göktaş, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.