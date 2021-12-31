İhlas Haber Ajansı

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Kamyonetle drift atıp tehlikeye davetiye çıkarttı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir şahıs, kamyoneti ile otoparkta drift attı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs, kamyoneti ile otoparkta drift attı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, otoparkın boş olmasının yaşanabilecek bir kazanın önüne geçtiği görüldü.


Serik'te bir otoparktaki sürücü, kimseye aldırış etmeden kamyonetiyle drift attı. Yaptığı ile hem çevreyi rahatsız eden hem de tehlike oluşturan sürücü, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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