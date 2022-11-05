İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Araçların hasar aldığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Demir'in kullandığı 07 ADT 690 plakalı hafif ticari araç ile Adem Arıcı'nın kullandığı 07 AHY 969 plakalı kamyonetin Çeltikçi kavşağında çarpıştı.


Her iki araçta da büyük çapta hasar oluşturan kazada, araçlarda bulunanlar şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.