Kamyonetle halk otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ve halk otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.40 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Musa A. idaresindeki 33 L 8281 plakalı kamyonet, D-400 Karayolu'na çıkmak isteyen Ali Ş.'nin kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Cengiz D., İbrahim K., Ahmet Mert G. ve halk otobüsünün şoförü Ali Ş. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Şahısların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Cengiz D., İbrahim K. ve Ahmet Mert G. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otobüs şoförü Ali Ş. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan şahısların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.