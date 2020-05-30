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Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Antalya'nın Serik ilçesi Atatürk Caddesi hastane kavşağında meydana gelen kazada sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 C 82507 plakalı midibüs ile Basri Akkuş idaresindeki 07 AEY 403 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Midibüs sürücüsünün yara almadığı kazada kamyonette bulunan Basri Akkuş ile İbrahim Kaplan hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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