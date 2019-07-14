İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün şehit eşi olduğu öğrenildi.


Kaza, Çakalderesi Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine gitmekte olan Mustafa Kaya'nun kullandığı 07 ABB 404 plakalı kamyonla Sarılar istikametine gitmekte olan Safiye Hüyük'ün kullandığı 02 BH 923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüyük ile otomobilde bulunan annesi Safiye Orhan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin yardımıyla araçta sıkışık vaziyetteki sürücü Hüyük'ü bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslar ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Durumu ağır olan Safiye Orhan'ın şehit eşi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.