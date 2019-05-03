Kamyonun çarptığı araçta ölümden döndüler

Antalya'da kavşakta bir kamyon ile çarpışan otomobilin içerisinde bulunan baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Alanya-Antalya D-400 karayolunun Serik İlçesi'nde bulunan Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine tomruk götürmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 YRH 57 plakalı kamyon, o esnada kavşaktan geçmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 VB 949 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan araçta bulunan baba ve oğlu araç içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan baba ve oğluna ilk önce yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sürücüyü ve yaralı oğlunu araç içerisinden çıkardı. Çıkarılan baba oğul 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Kamyonun çarptığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.