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Kamyonun ters yönde tehlikeli yolculuğu

Antalya’da kantardan kaçtığı iddia edilen ağır tonajlı kamyonet, ters yönde yoluna devam etti.

Antalya'da kantardan kaçtığı iddia edilen ağır tonajlı kamyonet, ters yönde yoluna devam etti. Diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan sürücünün yaklaşık 70 kilometre hız yaptığı o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Antalya-Manavgat karayolunda dün saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Denetleme İstasyonu kantarından kaçan yük dolu kamyonet, yolun ters yönüne geçti ve diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atarak hızla yoluna devam etti.


Yaklaşık 4 dakika ters yönde hareket halinde olan kamyonet sürücüsü, en yakın kavşakta normal şeridine geçti. Sürücünün ters yönde seyir halinde olması bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda onlarca araçla karşı karşıya gelen kamyonet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi.


Öte yandan, Antalya-Manavgat karayolunda ağır tonajlı araçların kantara girmemek için sıklıkla aynı yönteme başvurduğu iddia edildi.

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