Kanada Büyükelçisinden AGC Başkanı Yeni'ye tanıtım teşekkürü

Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Kerim Uras, Kanada'da Türkiye tanıtımına verdiği destek sebebiyle AGC Başkanı Mevlüt Yeni'ye teşekkür etti. Toronto Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Yeni, Kanadalı heyeti haziran ayında Antalya'ya davet etti.

Kanada'da temaslarını sürdüren Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Başkanı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni, Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Kerim Uras ile bir araya geldi. Büyükelçi Uras, Yeni'ye Türkiye tanıtımına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Toronto Başkonsolosluğu Erdeniz Şen'in daveti üzerine Türk işadamları ve STK temsilcileriyle tanışmak üzere Başkonsolosluğa gelen Büyükelçi Uras, buradaki yerleşik Türk işadamlarıyla bir toplantı yaptı.Toplantı sırasında AGC Başkanı Yeni ile görüşen ve Toronto Pearson Uluslararası Havalimanında yayınlanan Antalya fotoğraflarının Kanada'da yapılan en iyi tanıtım faaliyeti olduğunu söyleyen Uras, Türkiye adına Kanada'da yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduğunu söyledi.Toplantıya Havalimaninda Türkiye tanıtımı yapılan fotoğrafların sahibi Randy Van Der Starren de katıldı

Gazeteciler düzeyinde yapılan işbirliği çalışmalarının ülkenin imaj ve tanıtımı için son derece mühim olduğunu belirten Uras, “Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam etmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Tüm Antalyalı gazetecilere, milli bir görev olan ülkemiz tanıtımı ve imaj çalışmalarına gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Türkiye Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen ev sahilinde Türkiye-Kanada medya işbirliği toplantısı da yapıldı. Toplantıya Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adına dişilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlut Yeni, Kanada adına da Kanada Etnik Gazeteler Birliği Başkanı Kiu Rezvanifar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılacak işbirliğinin detaylarının konuşulduğu toplantı sonunda Başkan Yeni Kanadalı meslektaşlarını Türkiye'ye davet etti. Davet ve işbirliği teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Kiu 'Türkiye'ye seve seve geleceğiz. Bu işbirliği hepimizin yararına olacak' dedi.

Ziyaretin Haziran ayı içinde gerçekleşmesi içinde prensip kararı alındı