Kanada'da 25 milyon yolcu kapasiteli havalimanına Antalya damgası

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni tarafından Antalya'da misafir edilen Kanadalı Gazeteciler Randy Van Der Starren ve Dan Donovan'ın çektiği fotoğraflar, yılda 25 milyon yolcunun kullandığı Kanada'nın Toronto Pearson Havalimanı'nda gösterilmeye başladı. Başkan Yeni, "Geçtiğimiz cuma günü gösterime giren Antalya fotoğrafların havalimanında döndüğü yerin 1 haftalık ücreti 15 bin dolar iken, biz Antalya'nın bu muhteşem tanıtımı için hiç para ödemiyoruz. Fotoğraflar 6 ay boyunca yolcuların beğenisine sunulacak" dedi. AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Kanadalı fotoğrafçı Randy Van Der Starren ve Ottowa Life Dergisi Editörü Dan Donovan ile Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen'i ziyaret ederek, Antalya'nın tanıtımında kullanılan fotoğrafları incelediler.

Antalya'yı karış karış fotoğrafladılar

Kanadalı dünyaca ünlü fotoğrafçı Starren ile editör Donovan, geçtiğimiz yıl 26 Ekim tarihinde Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin konuğu olarak Antalya'ya geldi. Fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren, dünyada sandalyeli fotoğraflarıyla tanınan ünlü bir sanatçı. Starren ve Donovan, AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin ev sahipliğinde geldikleri Antalya'da Alanya'dan Patara'ya kadar karadan ve havadan taradıkları kente hayran kaldı. Kanadalı fotoğrafçı ile editör, Alanya, Köprülü Kanyon, Side, Perge ve Aspendos'u gezdi. Seyahatleri sırasında binlerce kare fotoğraf çeken Kanadalı gazeteciler, dünyaca ünlü tatil kenti Side'yi helikopter ile havadan görüntüleme şansı buldu. Antalya'nın doğal güzelliklerini gören gazeteciler kente hayran kaldı. Gezilerine Demre, Kaş, Kalkan bölgesinde devam eden Kanadalı fotoğrafçı ve seyahat yazarı Starren ve Ottava Life Dergisi editörü Donovan, Antalya'dan çektikleri binlerce kare fotoğraflarla ayrıldı.

Binlerce fotoğraf çekildi

Randy Van Der Starren dünyanın birçok ülkesinde fotoğraf çektiğini belirterek, “Ancak Antalya'da 1 yıl dolaşmak lazım. Birkaç gün içinde 1 yılda çektiğimiz fotoğraflara eşdeğer fotoğraf çektim" dedi. Antalya'daki çekimlerde güneşin batışı ve doğuşu, kanyonlar, tarihi ören yerleriyle, Aspendos, Apollon tapınağı ve Perge ön plana çıktı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Başkanı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni tarafından Antalya'da ağırlanan ve yönlendirilen Kanadalı fotoğrafçı ile editör, ülkelerine dönmelerinin ardından Antalya'nın tanıtımına büyük destek sağlayacak olan çalışmalarına başladılar.

Yılda 25 milyon yolcu kapasiteli havalimanında sergileniyor

Yılda 25 milyon yolcunun kullandığı Toronto Pearson Havalimanı'nda, Kanadalı dünyaca ünlü fotoğrafçı Randy Van Der Starren'in Antalya fotoğrafları dönmeye başladı. ilk etapta Aspendos, köprülü kanyon, Kekova batık şehir, Antalya Kurşunlu Şelalesi ve Kundu Dan gün batımı olmak üzere 5 adet fotoğraf sergileniyor. Başkan yeni bu müjdeyi sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Başkan Yeni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: " "Bir süre önce Antalya'da misafirimiz olan Kanadalı Gazeteciler ile ilgili ülkemizin tanıtımına yönelik emeğimiz, çalışmamız meyvesini vermeye başladı bile. Artık dostum Randy Van Der Starren sayesinde Toronto Pearson Havaalanı gidiş terminalinde Antalya fotoğrafı dönmeye başladı. Yakında çok daha etkili ve güzel projelere imza atacağız İnşallah."

1 haftalık ücreti 15 bin dolar

Başkan Mevlüt Yeni, Toronto Havalimanı'ndaki Antalya görüntülerinin 6 ay süreyle döneceğini belirterek, "Kekova ve Aspendos'ta çekilen sanatsal fotoğraflarda ayrı bir bölümde dönüyor. Üzerinde Antalya yazan fotoğraflardan bazıları 1 yıl boyunca dönmeye devam edecek. Antalya fotoğrafları, 25 milyon insanın kullandığı ulusalararası Toronto Hava Limanının duvarında görünecek. İki ülke arasında geliştirdiğimiz dostluk köprüsü sayesinde bu çalışma oluştu. Geçtiğimiz cuma günü gösterime başlayan alanın 1 haftalık ücreti 15 bin dolar iken biz bir kuruş ücret ödemiyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve ekibine teşekkür

Başkan Yeni, Antalya'nın uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlayan bu çalışma için kendilerine destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çalışkan ekibine de teşekkür ederek, "Bu çalışmada o dönemdeki Kanada Büyükelçimiz Selçuk Ünal ve Toronto Başkonsolosumuz Erdeniz Şen'in büyük destek ve çabaları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada görev süresi dolan Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın yerine atanan yeni Büyükelçimiz Kerim Uras ile de aynı şevk ve istekle çalışacağımıza ve Ünal döneminde başlattığımız tanıtım projelerine kaldığımız yerden yeni Büyükelçimiz ile devam edeceğimize inancım tamdır" dedi.

Başkan Yeni, Ottowa Life Dergisi'nin Mart ayı sayısında çok geniş bir Antalya makalesi yayınlayacağını da sözlerine ekledi.

Kanadalı meslek örgütü ile protokol

Öte yandan 21 Ocak Pazartesi günü, Temmuz ayında Kanada Etnik Gazeteciler Birliği ile Türkiye gazeteciler Konfederasyonu (TGK) arasında yapılacak işbirliği protokolü öncesi Kanada Başkonsolosu Erdeniz Şen'in ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkonsolos Şen'in makamında gerçekleştirilecek olan toplantıya Kanada Etnik Gazeteciler Birliği Başkanı Kiu Rezvanifar ve Başkan Vekili Madeline Ziniac ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk tarafını temsilen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni katılacak. 2019 yılı Temmuz ayı içinde iki medya örgütü arasında bir de işbirliği protokolü imzalanması planlanıyor.