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Kanal kenarındaki kulübelerin kilitlerini kırıp su motorlarını çaldılar

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları su motorları kanal kenarındaki kulübelerden çalındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları su motorları kanal kenarındaki kulübelerden çalındı. Hırsızların su motorlarını çalarken çevreye verdikleri zarar ise çiftçinin masrafını katladı.


Olay Döşemealtı ilçesi Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırkgöz sulama kanalı kenarına gelen mahalle muhtarı Mehmet Cingiz, kulübelerin kapılarının açık olduğunu gördü. Kulübeye giren Cingiz, çiftçinin sezonda nar sulamasında kullandığı ve sezon bittiği için kanal kenarındaki kulübelerde kilitli tuttuğu su motorunun yerinde olmadığını fark etti. Bölgede inceleme yapan Cingiz, 6 kulübenin daha kilitli kapılarının açılarak elektrikli su motorunun çalındığını belirledi.


Su motorunun olduğu kulübesine gelen çiftçi Aziz İçen, "Kapıların kilitlerini kırıp, elektriği kesen kişiler su motorunu çalmışlar. Bir hafta içinde 6 su motoru çalındı. Muhtarın telefonuyla haberim oldu, yoksa hiç bilgim olmayacak. İlçede su motoru satanlara sordum, sonuç alamadım. Çalarken sökmeyip kırdıkları için elektrik tesisatı ve borularla birlikte su motoru başına 4 bin lira zararımız var. Polise haber verdik araştırma yapılıyor" dedi.


Hırsızlarla başa çıkamayan çiftçiler kanal kenarındaki su motorlarını sökmeye başladı.

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