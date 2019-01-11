Kanala uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, M.C.'nin kullandığı 07 ABR 563 plakalı otomobil, Manavgat'ın Milli Egemenlik Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Bariyerleri parçalayarak kanala uçan otomobilden burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsü M.C.'nin GBT sorgulamasında ehliyetine 2 kez uyuşturucu, 1 kez de alkollü olarak araç kullanmaktan el konulduğu ve 2028 yılına kadar iptal olduğu belirlendi.

M.C.'ye ve sürücü belgesiz kişiye aracını veren otomobil sahibine ayrı ayrı 2 bin 18'er TL para cezası uygulandı.