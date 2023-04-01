Kanala uçup ters dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde su kanalına uçan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla burunları kanamadan çıktı.

Kaza, Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Ateş'in kullandığı 07 BEV 518 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada sağ arka tekeri kopan kamyonet, takla atarak kanalda ters döndü. Sürücü Ateş ve yanında bulunan Hasan Güzel, araçtan kendi imkanlarıyla burunları bile kanamadan çıktı.