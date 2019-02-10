Kanalın ortasında mahsur kalan aracın önünde poz verdiler

Antalya'da su kanalından araçla karşıya geçmek isteyen 2 kişi, suyun içinde mahsur kaldı. Aracın kurtarılması için uzun uğraşlar verilirken, bazı vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti, gençler ise mahsur kalan aracın önünde poz vererek fotoğraf çektirdi.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Bahtılı Mahallesi'nde bulunan su kanalında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü M.Ü. ve arkadaşı O.U., kanaldan karşıya geçmek istedi. İkili suyun içinde ilerlediği anda araçları su alarak, stop etti. M.Ü. ve O.U. aracın stop etmesi nedeniyle kanalın ortasında mahsur kaldı.

Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin ve çevredekilerin desteğiyle mahsur kalan aracın çıkarılması için uzun uğraşlar verildi.

Olay yerine ise çok sayıda vatandaş toplandı. Bazı gençler mahsur kalan aracın önünde poz vererek fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarından saniye saniye kaydetti.

Araç sürücü M.Ü., “Suda karşıdan geçmeye çalıştım. Araba su alınca stop etti ve sürüklendik” dedi.