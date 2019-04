"Kanatlı eti üretimi 2018 yılında 2,23 milyon tona çıktı"

Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Kongrenin açılış toplantısında konuşan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, "2018 yılında kanatlı eti üretimi 2,23 milyon tona çıktı ve 81 ülkeye 500 bin tonun üzerinde ihracat yapıldı" dedi.

Yazılı ve görsel medyada yer alan ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, ancak netice itibariyle toplumda bilgi kirliliğine neden olan açıklamaların sektöre ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken Koca "Tüketiciler de olumsuz düşüncelerinin giderilmesi konusunda resmi otoritelerin açıklamalarının faydalı olacağını düşünüyor. BESD-BİR olarak IPSOS'a yaptırdığımız algı araştırması sonuçlarına göre birinci sırada Sağlık Bakanlığı, ikinci sırada Tarım ve Orman Bakanlığı yer alıyor. Bizim çabalarımıza resmi otoritelerin de destek vermesi çok önemli" dedi.

Dünyada toplam et üretimi 2018 yılında 335 milyon ton

Sektöre dair ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren ve dünyanın protein ihtiyacının 2015 yılından bu yana büyük ölçekte beyaz etle karşılandığının altını çizen Koca, "Dünyada toplam et üretimi 2018 yılında 335 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin 121,6 milyon tonu kanatlı etidir ve toplam üretimdeki payı yüzde 36,3 dür. Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılında en fazla üretilen konuma geçmiştir. Kanatlı etinin kırmızı etten hızlı artış göstermesi iki ana nedene dayandırılabilir; çevre dostu olması, en etkin yem dönüşümüne sahip olması. FAO'nun tahminlerine göre, 2025 yılında toplam et miktarı 358,9 milyon tona ulaşırken kanatlı eti miktarı 135,8 milyon ton ile yüzde 37,8 payla en fazla üretilen et konumunu sürdürecektir" diye konuştu.

Türkiye'de kanatlı eti üretiminin 2000-2018 yılları arasında 3.4, 2010-2018 yılları arasında ise 1.5 kat arttığını ifade eden Koca, "Kanatlı eti üretimi 2018 yılında 2,23 milyon tona çıkmıştır. Bunun 2,16 milyon tonu tavuk eti, 0,7 milyon tonu hindi etidir. Kanatlı eti üretiminin yüzde 96,9'u tavuk eti, yüzde 3,1'i hindi etidir. Üretilen tavuk etlerinin en az yüzde 95'i piliç etidir. Türkiye'de kişi başına kanatlı eti tüketimi sürekli artarak 22 kilogramlara ulaşmıştır. Kanatlı eti tüketiminde en büyük payı tavuk eti almaktadır. Tüketimi artırmada hindi eti de büyük bir potansiyel olarak önümüzde durmaktadır" dedi.

Üç ülke dünya üretiminin yüzde 46,5'ini gerçekleştiriyor

Türkiye'nin dünya üretiminde ise yüzde 2,3 pay sahibi olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Dünya tavuk eti üretiminde Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Brezilya açık ara öndedir. Bu üç ülke dünya üretiminin yüzde 46,5'ini gerçekleştirmektedir. Türkiye ise dünya üretiminden yüzde 2,3 pay almaktadır. Tavuk ayağı dahil Türkiye'nin ihracatı 2018 yılında 500 bin tonu aşmıştır. 2018 yılında dünya ticaretinde yüzde 3,7'lik paya ulaştı. 2018 yılında 81 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülke ise Irak. Mevcut pazarları büyütme ve yeni pazarlara girme çalışmalarımız ise sürüyor."

BESD-BİR öncülüğünde 2016 yılı başında, kanatlı sektöründe "Tedavi amaçlı kullanılan antimikrobiyallerin azaltılması" konusunda çalışma başlatıldığını hatırlatan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile çok başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandığını dile getirdi.

Kongre Başkanı Prof.Dr. Necmettin Ceylan ise, konuşmasına sektöre dair hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bilgi kirliliğine dikkat çekerek başladı. Prof. Dr. Ceylan, "Zaman zaman geleneksel üretim modeli ile ilgili bazı olumsuz ifadelere şahit oluyoruz. Tavuğa muhtemelen elini bile dokunmamış, televizyondan görmüş ya da gazetelerden okumuş birileri çıkıp yalan, temelsiz ve gerçeği yansıtmayan söylem ve iddialarda bulunuyorlar. Yaptıklarının aslında halkımızı bilgilendirmekten ziyade, kendilerine çıkar ya da menfaat sağlamak amacıyla olduğunu kestirmek zor değil. Bilimsel hiçbir dayanağı olmadan bu yanlış bilgileri paylaşan ve bu bilgileri vermeye yetisi olmadan kamuoyunu yanlış yönlendiren herkesi bilimsel etiğe ve ahlaka saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.

Tavukçuluk sektörünün; ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, makine mühendisi, genetikçi, bilgisayar mühendisi, işletmeci, ekonomist gibi tüm meslek gruplarının bir arada ahenk içinde birbirini tamamlayarak 90 yıldır geliştirdiği bir üretim alanı olduğunu ifade eden Ceylan, "Bilim insanları olarak, organik, free range, ya da gezen tavuk üretimini de herkesten daha iyi biliriz ve onları da üretiyoruz. Bu ürünlerin arasındaki farkı da, yetiştirme ve besleme özelliklerini de bilimsel kaynaklar ve birikimimiz çerçevesinde en iyi biz bilim insanları değerlendirebiliriz. Bunları konuşabilecek bunları anlatabilecek birileri varsa o da bizlerden başkası değildir" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan da 2000'li yıllardan sonra bakanlığın ve sektör temsilcilerinin birlikte çalışmasıyla üretim tesislerinin Avrupa standartlarına uygun hale getirildiğini anlattı. 27 Nisan'da sona erecek kongrede 19 oturum ve 5 uydu sempozyumu yapılacak. Kendi alanında uzman kişiler tarafından toplam 24 oturumda 79 bildiri ve ayrıca 57 adet poster sunumu yapılacak.

Kongreye, BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan'ın yanı sıra, 32 ülkeden ziraat, veteriner hekim, gıda mühendisleri ve tıp doktorlarından oluşan yaklaşık bin 500'ün üzerinde bilim insanı ve sektör paydaşı katılıyor.