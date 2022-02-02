‘Kanlı Nigar' tekrar DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli eserlerinden biri olan ‘Kanlı Nigar' müzikalini Cem İdiz'in besteleri ile 8 Şubat Salı saat: 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalyalı sanatseverler ile tekrar buluşturacak.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde ‘Kanlı Nigar' rolünü Semiha D. Boran, ‘Hamdi' rolünü Ümit B. Tekinay, ‘Haydar' rolünü Taner Ölçen, ‘Şetaret' rolünü Zişan Damcıoğlu, ‘Letafet' rolünü Serap Demirhan Işık, ‘Hüsrev' rolünü Baha İşler, ‘Rumelili' rolünü Ercan H. Uğur, ‘Laz' rolünü Zafer İşgören, ‘Acem' rolünü Baturalp Bilgili, ‘Ülfet' rolünü Selin Telek, ‘Nefaset' rolünü Gülçin Gültekin, ‘Mahallenin Meraklısı' rolünü Pınar Tekol, ‘Naci' rolünü Mustafa Özşamlı, ‘İhtiyar' rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.