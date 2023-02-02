Kanyonda 170 metreden aşağıya düşüp hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonunda 170 metreden aşağı düşen şahsın cansız bedeni, dron yardımıyla bulundu.

Olay, Tanzı Kanyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların Tazı Kanyonunda gördüğü çantadan yola çıkan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, çantanın sahibinin kanyondan aşağıya düşmüş olabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla gerçekleştirilen aramada kanyonun yaklaşık 170 metre aşağısında cansız bir bedene rastlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan şahsın 32 yaşındaki Barış Gürses olduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı bildirildi.