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Kanyonda fotoğraf çektirmek isterken kayalıklara düştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonunda fotoğraf çektirmek isterken kayalıklara düşen genç kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonunda fotoğraf çektirmek isterken kayalıklara düşen genç kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Duygu G. isimli genç kız bir arkadaşıyla birlikte Manavgat Beşkonak'ta bulunan Tazı Kanyonuna geldi. Etrafı seyreden Duygu G. fotoğraf çektirmek için kanyonun uç noktasına geldiğinde bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.


Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Kurtarma ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Kurtarma ekibi kanyonun 15 metre aşağısında dallara ve kayalara takılı vaziyetteki Duygu G.'yi bulunduğu yerden yukarıya çıkardı. Vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu belirlenen Duygu G. ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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