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Kanyonda kaybolan öğretmenler, saatler sonra bulunup kurtarıldı

Antalya’nın Finike ilçesinde kanyonda yürüyüşe çıkan 2’si kadın 4 öğretmen yönlerini şaşırıp dağlık alanda mahsur kaldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde kanyonda yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen yönlerini şaşırıp dağlık alanda mahsur kaldı. Öğretmenler, 25 kişilik kurtarma ekibinin 5 saat sonrası ulaştığı bölgeden insan zinciriyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda, dün saat 13.00 sıralarında yürüyüşe çıkan 2'si kadın 4 öğretmen yönlerini kaybedip kanyonda kayboldu. Havanın kararmasıyla birlikte grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8 kişilik tim, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köylüden oluşan 20 kişi ile 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü öğretmenleri bulmak için harekete geçti.


Öğretmenlerden birinin cep telefonuyla ekiplere attığı konuma yönlenen ekip, yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında öğretmenlere ulaştı. Yürüyüş esnasında bir öğretmenin düşerek ayağını incittiğini, bir diğerinin de burnundan kan geldiğini tespit eden ekipler, öğretmenleri Gökbük Mahallesi'ne getirdi.


Kurtarma ekibi, Gökbük Mahallesi yakınlarına saat 03.00 sıralarında ulaştı. Ekipler, bölgede bulunan Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak öğretmenleri karşıya geçirdi.


Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç. ambulansla Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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