İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapalı alanda kumar oynayan 21 kişiye 66 bin 150 lira para cezası

Antalya’da kapalı alanda kumar oynayan 21 kişiye, 66 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Antalya'da kapalı alanda kumar oynayan 21 kişiye, 66 bin 150 lira para cezası uygulandı.


Bir ihbarı değerlendiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesinde Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesinde 3 katlı bir binanın kullanılmayan giriş katındaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda içeride kumar oynayan 21 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı


Pandemi kurallarına uymayan 21 kişiye 3.150 liradan toplam 66 bin 150 lira para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.