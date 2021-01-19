Antalya'da kapalı alanda kumar oynayan 21 kişiye, 66 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesinde Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesinde 3 katlı bir binanın kullanılmayan giriş katındaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda içeride kumar oynayan 21 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

Pandemi kurallarına uymayan 21 kişiye 3.150 liradan toplam 66 bin 150 lira para cezası uygulandı.