Kapalı gişe sahnelenen Madam Butterfly bu sezon son kez DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi, kapalı gişe sahnelediği Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü “Madama Butterfly” operasını bu sezon son kez sahnelemeye hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin “Madama Butterfly” operasını 13 Nisan 2019 Cumartesi günü bu sezon son kez sahneleyecek. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.

İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait.

Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde provaları hızla devam eden eserde “Madama Butterfly” rolünü Nurdan Küçükekmekçi, “Pinkerton” rolünü Koray Damcıoğlu, “Sharpless” rolünü Melih Tepretmez, “Suzuki” rolünü Medine Tuganova, “Goro” rolünü Fatih Şanal, “Bonzo” rolünü Toygarhan Atuner, “Yamadori” rolünü Mehmet Ali Tutar, “Kate” rolünü Tuğçe Oğuzülgen, “Il Commissario Imperiale” rolünü Erdi Can Aybaş ve “L'Ufficiale Del Reistro” rolünü Enis Ok sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.

Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eserin konusu Japonya'nın Nagasaki kentinde geçer. Madama Butterfly kendisini kocasına adamaya hazır, genç bir geyşadır. 15 yaşında olan Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan Subayı Pinkerton ile evlenir ve Pinkerton'un dinine geçer. Dinini değiştirmesi ile bunu kendi kültürlerine bir hakaret olarak gören Butterfly'ın ailesi onu reddeder. Butterfly'ın artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki'den başka kimsesi kalmamıştır. Pinkerton evliliklerinden kısa bir süre sonra Amerika'ya geri döner. Bu arada hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton'u bekler. Pinkerton bu süre zarfında Amerika'da evlenmiştir. Pinkerton üç yaşına gelen oğlunu almak için Japonya'ya gelir. Pinkerton'un kendisine ihanet ettiğini gören ve bu üç yıl boyunca hayal kurduğunu anlayan Butterfly babasından kalma hançer ile harakiri yapar.