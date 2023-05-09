Kapalı kasa kamyonet ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Her iki araçta da büyük çapta hasarın oluştuğu trafik kazası, saniye saniye yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'ndaki tali yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mithat Pınar'ın kullandığı 07 LUS 12 plakalı kapalı kasa kamyonet, kavşaktan Yenimahalle'ye dönmekte olan Fatma Özden'in kullandığı 07 JG 012 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Araçlarda büyük hasar oluşan kazada, araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Zekeriya Karaca ve Sami Öz yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.