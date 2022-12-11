Kapı anahtarıyla 3 polisi ve bir vatandaşı yaralayan motokurye tutuklandı

Antalya'da uygulama noktasında kendisinden belgelerini isteyen 3 trafik polisini ve araya giren bir kişiyi kapı anahtarı ile yaralayan motokurye tutuklandı.

Olay, 9 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde uygulama yapan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Şahin ekipler, 07 BCR 565 plakalı motosiklet sürücüsü Arif Şimşek'ten durmasını istedi. Şahıs polislerin kendisinden belge istemesi üzerine elinde bulunan kapı anahtarı ile polislere saldırdı. Olayda 3 polis yüzünden yaralandı. Bir polisin dudaklarının ise yarıldığı öğrenildi. Öte yandan, kavgayı ayırmak isteyen bir vatandaş da yaralandı. Şahıs, vatandaşların da yardımıyla güçlükle etkisiz hale getirildi.

Vatandaş linç etmek istedi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların linç etmek istediği Şimşek'i yine polisler vatandaşların elinden aldı. Saldırgan daha sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın 2 gün önce bir şirkette motosikletli kurye olarak işe başladığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltındaki Arif Şimşek, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.