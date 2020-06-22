İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı

Antalya’da içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

Antalya'da içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5060 sokak üzerinde bulunan evden kapının göbeğini kırarak çelik kasa çalan 4 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı 1 kadın ve 3 erkek şahsın gerçekleştirdiğini, olay yerine otomobille gelen şüphelilerin Y. G, L. G, K. G ve M. G olduklarını belirledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tornavida ile 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli M. G hakkında 6136 SKM suçundan ayrıca adli işlem yapıldı.


Kasa içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunduğu bildirildi.


Polis tarafından yakalanan 1'i kadın 4 şüpheli Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.