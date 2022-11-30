Antalya'da evde kimse yokken kapıyı arkadan kilitledikten sonra odasında fenalaşan 10 yaşındaki çocuğu kurtarmak için ailesi ve vatandaşlar seferber oldu. Anne gözyaşları içinde çalışmaları izlerken, kapısı balyozla kırılıp girilen dairedeki çocuk bitkin halde bulundu.

Olay, saat 13.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. kat dairesinde meydana geldi. Antalya'da yaşayan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan İran uyruklu Mina Karimi, 10 yaşındaki oğlu M.K'yi kısa süreliğine evde bırakıp okula derse gitti. Bu sırada kapıyı arkadan kilitleyen M.K., odasına geçti. Eve döndüğünde anahtarıyla kapıyı açamayan anne Karimi, zile basmasına rağmen oğlundan bir cevap alamadı. Paniğe kapılan anne durumu bilgisayar yazılımcısı olan eşi Hamed Karimi'ye bildirdi. Annenin ağlama sesini duyarak gelen apartman sakinleri kapıyı açmak için seferber olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de bildirildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karimi çifti panik yaşarken, vatandaşlar balyoz ve tornavida ile kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre kapıyı balyozla kırmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca üst kattan ip sarkıtarak alt kata inmek istedi. Polis ekipleri vatandaşların bu çalışmayı yapmasını engelledi. Kapının açılmaması üzerine anne Mina Karimi gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen itfaiye 4. kattaki daireye balkondan girmek için merdiven açtığı sırada kapı vatandaşlar tarafından balyozla kırıldı. Baba tarafından bitkin şekilde evden çıkarılan çocuk, annesiyle birlikte özel bir hastaneye götürüldü. Kapı açılmaya çalışılırken anne Mina Karimi, “Mehrad, Mehrad” diye gözyaşlarına boğuldu. Anne Karimi'yi komşuları sakinleştirdi.

"Kapıyı kırdık"

Kapıyı kırmaya yardım eden Murat Özmele, “Annesi babası evde yoktu. Çocuğun sabahtan biraz rahatsızlığı varmış, uyumuş. Kapı arkadan kilitli olduğu için anne kapıyı açamamış. Kapıyı kırmak zorunda kaldılar ama çocuk yine uyanmadı. İtfaiyeye haber verildi. Komşular olarak kapıyı balyozla kırdık. Baktık çocuk havale geçiriyor, hemen hastaneye götürüldü. İran vatandaşıdırlar. Uzun süredir buradalar ve çok dürüst, iyi insanlar” dedi.