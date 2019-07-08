Kaplumbağa yuvalarını sopa, kazık ve taşlarla işaretlediler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan çevreci grup, sahildeki caretta caretta yuvalarını tespit edip sopa, kazık ve taşlarla işaretledi. STK'larla yapılan görümeler sonunda hazırlanan 400 demir kafes en kısa zamanda işaretlenen yuvalara konacak.

ilçe sınırları içindeki Mavikent ve Fin Kum Sahili arasındaki 14 kilometrelik kumsalda koruma tedbirleri almak için Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonundan yardım istedi. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Diş Hekimi Erdal Elginöz, Kumluca'daki kurum ve sivil toplum örgütleri ile temasa geçti. Kumluca Belediyesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı, Mavikent Siteleri yardımcı olacaklarını taahhüt etti.

Yapılacak çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğünün de destekleriyle çalışmalar başlatıldı. Caretta caretta kaplumbağaları koruma gönüllüleri, Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanlığı üyelerinin öğrettiği şekilde kaplumbağa yuvalarını tespit ederek işaretlediler. Mavikent Kumluca Sahilinde yüzlerce kaplumbağa yuvası tespit edildi.

Kumluca Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Mavikent Sitelerinin verdiği desteklerle demir kafesler yapıldı. Kafesler en kısa zamanda işaretlenen yuvalara konacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Diş Hekimi Erdal Elginöz; “15 yıldır Çıralı'da oradaki kurumlarımızla, görevlilerimizle ve gönüllülerle birlikte Caretta Kaplumbağaları koruma çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bizim uyguladığımız koruma projesinden haberdar olan Kumluca ve Mavikent'teki gönüllü arkadaşlar, bizimle temasa geçtiler. Kumluca oldukça bir Caretta kaplumbağası popülasyonu olduğunu biliyorduk. Ancak burada çalışacak bir gönüllü yoktu. Bu arkadaşlar bizimle birlikte bir koruma çalışması organize etmek istediklerini söylediler. Bizde onlara elbette severek destek olduk. Kendileriyle buluştuk. Yuva tespitini nasıl yapacaklarını öğrettik. Onlarda sabah veya akşamları çıkarak yuvaları tespit ettiler. Çıralıda yaptığımız gibi kurumların bir araya gelmesi için çalışıyoruz. Kumluca Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Mavikent Site Yöneticileriyle bir araya geldik. Bu çok sayıdaki yuvanın korunabilmesi için hepsinin ortak desteği ile 400 civarındaki kafes hazırladık. İnşallah bu kafeslerde yakında yerlerine konulacak. Şu anda gönüllü arkadaşlarımız sopalar, taşlar ve kazıklarla yuvaları belirlemeye çalışıyorlar. İnşallah kafeslerle daha doğru daha güzel bir koruma çalışması yapılmış olacak. İnşallah yakında bunu da duyuracağız” dedi.