Kaptan takımı galibiyete taşıdı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin ikinci hafta karşılaşmasında Muratpaşa Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 28-26 mağlup etti. Paşanın Meleklerinde kaptan Diğdem Hoşgör, 10 golle takımın en skorer ismi oldu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in ikinci hafta maçında Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Anadolu Üniversitesi'yle karşılaştı. Burdur bölgesi hakemlerinden Gökhan Keskin ve Orhan Keskin'in yönettiği maçta ilk yarıyı Muratpaşa'nın 15-11 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında da rakibi karşısında üstünlük kuran Paşanın Melekleri karşılaşmadan 28-26 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Murat Şimşek, hentbol şube sorumlusu Özcan Yılmaz'la birlikte CHP İl Başkanı Nusret Bayar takip ederken Paşanın Meleklerinde maçın dikkat çeken ismi kaptan Diğdem Hoşgör oldu. 10 numaralı oyuncu 10 golle takımın en skorer ismi oldu.