Kaputaş'ta denizin rengi kahverengiye döndü

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde denizin rengi değişti.

Yağış nedeniyle Kaputaş Köprüsü'nün altındaki dereden akarak denize ulaşan yağmur suyu denizin rengini değiştirdi. Aralıklarla devam eden yağmur dolayısıyla yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, dereyle buluşup denize taşındı. Vadiden gelen yağmur suyunun denize karışmasıyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nın bir bölümü kahverengiye dönüştü.

Antalya'nın en güzel koylarından biri olan plajda turkuaz denizin kıyı kesimlerinin kahverengi bir renk alması ilginç bir görüntü oluşturdu. Denizdeki manzara görenleri şaşırttı.