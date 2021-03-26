Kar kılınlığının 1 metreye ulaştığı Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler

Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolunda Çarşamba günü 16.00 saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini yitirdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman zaman görüş mesafesi düşüyor. Alacabel'de kar kalınlığı ise bir metreye ulaştı.

Karayolları Alacabel ekiplerince yol kenarında biriken ve yüksekliği bir metreyi bulan karları iş makinalarıyla yolun dışına taşınıyor. AntalyaKonya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşım, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından normale döndü. Karayolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için çok sayıda iş makinası ile yoğun çalışma sürdürdü. Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaparken, yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atılıyor.

Çarşamba gününden itibaren bugün öğle saatlerine kadar yağın kar yağışı nedeni ile Akseki-Seydişehir karayolunda çok sayıda da maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışı nedeni ile de Alacabel ve Gidengelmez dağlarında görsel şölen oluştu.