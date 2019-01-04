Kar yağmayan Demre'ye öğrenciler için kamyonla kar getirildi

Sabah okula gelen öğrenciler bahçedeki karla şaşkına döndü.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu yüksek mahallelere yağan kar nedeniyle iş makinelerini kısmen kapanan yol güzergahlarını açmak için görevlendirdi. Karlı bölgelere giden görevlilere Demre'ye dönerken kar getirmelerini söyleyen başkan Topcu, kamyonlarla gelen karları, merkezde bulunan okulların bahçelerine döktürdü.

Sabah okullara gelen öğrenciler, okul bahçelerinde kar birikintilerini görünce büyük sevinç yaşadı. Başkan Topcu, "Turizm ve tarım kenti Demre'mizin yüksek mahallelerine az miktarda kar yağdı. İş makinelerini göndererek kısmen kapanan yolları ulaşıma açtık. Gitmişken kar getirip öğrencilerimize sürpriz yapmayı düşündüm" dedi.

Okul bahçesinde karı gören öğrenciler "Önce kar yağdığını zannettik ama başkanımız bize sürpriz yapmak için kar getirtmiş" deyip, yaylalardan gelen karın tadını çıkardı.