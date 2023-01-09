Kara leylek ilk kez görüntülendi

Antalya'nı Manavgat ilçesinde, doğa fotoğrafçısı tarafından ilk kez kara leylek görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Tevfik Köymen, Manavgat ilçesinde Ulualan mevkiinde bulunan bir su göletinde Kara Leyleği görüntüledi. Manavgat doğasında şimdiye değin görülmeyen Kara Leyleğin normalde bu mevsimde Avrupa ve Türkiye'nin kuzeybatısında olabileceğini belirten Köymen “Sanırım Manavgat üzerinden Afrika'ya geçerken yorgunluk eseri uğramış. Manavgat'ta ilk kez böyle bir olaya rastlamam büyük şans ve heyecan verici. Kara Leylek biraz yalnızlığı seven ve en fazla çift olarak görebileceğiniz bir tür” dedi.

Leyleği bir haftadır gözlemlediğini belirten Köymen, “Avcıların onu vurmasından endişe ediyorum. Bu yüzden her gün bulunduğu bölgeyi kontrole gidiyorum. Ve olabilecek yeni türlerin keşfi için Antalya kuş gözlem topluluğuyla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Manavgatlı insanımızın da bölgemizin göç yolunda göçmen kuşlar için önemli bir durak olduğunu bilmesini isterim. Doğayı ne kadar koruyabilirsek o denli eko sisteme katkı yapmış oluruz” diye konuştu.