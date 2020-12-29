Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Antalya tarihini yaşatacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'nde çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı. Eski Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası ile eski Fen İşleri Binasındaki çalışmalar sona gelirken, eski işlevine uygun olarak hizmet verecek Eski Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ise güçlendirme yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve geldiğinde inşaatı yüzde 47 seviyesinde olan Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Eski Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin yer aldığı alan yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşurken, alan içerisindeki dönem yapıları eski Ziraat Evi ve İpek Böcekçiliği Merkezi'nin tarihi dokusu korunarak, bakım onarımı gerçekleştiriliyor.

Proje yüzde 95 seviyesinde

Şu ana kadar yüzde 95'i tamamlanan proje kapsamında yıllarca Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı binası olarak hizmet veren İpek Böcekçiliği Merkezi tarihi dokusu korunarak Kent Müzesi fonksiyonlarına katkıda bulunacak şekilde yeniden düzenlendi. Tarihi binadaki tadilat çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması ve korunması adına 2007 yılından bu yana hizmet veren Kent Araştırmaları Merkezi'ni bu tarihi binaya taşıyarak, Antalya'nın kültürel değerleri ve tarihini yansıtan bir merkez haline getirilmeyi hedefliyor. Yine dönem yapılarından olan Ziraat Evi'nde ise bakım tadilat çalışmaları tamamlandı.

Halkevi binasında Antalya tarihi sergilenecek

Uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası olarak da kullanılan ve tescilli bir yapı olan Eski Halkevi Binası'nın da proje kapsamında, aslına uygun olarak tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Büyük oranda tamamlanan çalışmalar tefriş işlerinin tamamlanmasıyla sonlanacak. Binanın giriş katı Antalya ve Belediye Tarihi Müzesi, üst katı ise Başkanlık Ağırlama Mekanı olarak değerlendirilecek.

Antalyalıların hafızasında ve anılarında çok önemli bir yeri olan Atatürk Kapalı Spor Salonu da halktan gelen yoğun talep üzerine eski işlevine uygun şekilde yarı açık bir spor alanı olarak hizmet verecek. Yeniden kent hafızasına kazandırılarak spor aktivitelerinin yapılabileceği spor salonunda mevcut çatısı korunmak suretiyle yapısal güçlendirme çalışması gerçekleştiriliyor.