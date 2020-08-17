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Karaalioğlu Kent Yaşam Parkında ilk konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ’Müzik Şehrin Kalbinde’ etkinliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği düzenledi. Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı'nda ilk kez düzenlenen ve pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafeli, maskeli gerçekleşen Serpil Doğan konseri ile Antalyalılar eğlenceli bir gece geçirdi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği ile yerel sanatçı Serpil Doğan Antalyalılarla buluştu. Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı'nda ilk kez düzenlenen konserle Antalyalılar eğlenceli bir gece yaşadı.


Sosyal mesafeli, maskeli konser


Konser alanı saatler öncesinden dezenfekte edildi. Konserde pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske tedbirleri alındı. Büyükşehir belediyesi, ‘Müzik Şehrin Kalbinde' etkinliği kapsamında Antalya'nın sevilen seslerini Antalyalılarla buluşturmaya devam edecek.

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