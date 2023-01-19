Karaalioğlu Parkı içerisindeki izinsiz yapılar yıkılıyor

İşletmeci tarafından yapılardaki büyültmeler sökülerek eski haline getiriliyor. Karaalioğlu Parkı içerisindeki yeşil doku Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından eski haline getiriliyor

Ağaçların korunmasında kimyasal ve mekaniksel mücadele

Öte yandan Karaalioğlu Parkı içerisindeki başta palmiye ağaçlarında görülen kırmızı palmiye böceği yanı sıra son zamanlarda meşe ve çınar ağaçlarında uzun anten böceği ile peyzaj ağaçlarında dip kurdu zararlısı görülmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu zararlılara karşı kimyasal ve mekanik mücadele başlattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, son zamanlar dip kurdu zararlısının ağaçların köklerinden girerek, ağaçla toprağın buluşma noktasına zarar verdiğini söyledi.

Alandan kaldırılan ağacın yerine yenisi dikiliyor

Çiğdem Hacıoğlu, bu zararlıların ağaçları birden kuruttuğuna dikkat çekerek, “Karaalioğlu Parkı içerisindeki bazı ağaçlarda uzun anten böceği zararlısı ve kırmızı palmiye böceğinin yanı sıra dip kurdu zararlısı bazı peyzaj ağacımıza zarar verdi. Yıllardır bu konuyla ilgili kimyasal mücadele ve budama gibi mekaniksel mücadele yapıyoruz. Yol alamadığımız noktalarda bu ağaçların devrilme, can ve mal kaybı riskini ortadan kaldırmak ve en önemlisi de diğer ağaçların zarar görmesini engellemek için bu ağaçları ilgili kurumlardan gerekli izinlerini alarak alandan kaldırıyoruz. Her kaldırdığımız ağacın yerine daha yeşil bir Antalya için hemen yeni ağaç dikiyoruz. Maalesef zarar gören birkaç tane ağacımız vardı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda teknik ekibimiz inceleme yaptı ve muhtemel risklere karşı birkaç ağaç alandan kaldırdı. Dikim mevsiminin başlamasıyla birlikte bugüne kadar Antalya'mıza 15 bin ağaç diktik. Yeni ağaçlar ve peyzaj çalışmalarımızla kentimizi güzelleştirme devam edeceğiz” dedi.