Karabucak yolu asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, en son 28 yıl önce asfalt yapılan ve kısa yol olduğu için yoğun olarak tercih edilen Manavgat'ın Karabucak Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmasına başladı. Geçtiğimiz yıl altyapısı tamamlanan 12 kilometrelik grup yolu mevcut asfaltı zamanla deforme olduğu için iş makineleriyle söküldü. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler mevcut büz ağızlarını ve şarampolleri temizledi. Dar bölgelerde de genişletme çalışması yapan ekipler, yolun altyapısını hazırladı. Kırsal Hizmetlere bağlı asfalt ekipleri ise 12 kilometrelik grup yolunu sathi asfalt ile kaplama çalışmalarına başladı.

“Talep üzerine çalışmaya başladık”

Çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir yolun çok dar olduğunu ve vatandaşların ulaşımda büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın talebi üzerine çalışmalara başladık. Geçen yıl altyapısını tamamladık. Şimdi de genişlettiğimiz yolun asfaltını döküyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Yolumuz 8-10 metre genişledi”

Manavgat Karabucak Mahalle Muhtarı Hasan Arslan da en son 28 yıl önce asfalt dökülen yolun yoğun kullanıldığını belirterek, “Bu yol Kızıldağ, Sağırin, Çorak bölge halkı tarafından yoğun kullanılıyor. Kamyonlar bile bu yolu kullanıyor. Kilometre bakımından yol bazı bölgelere ulaşımı kısalttığı için yoğun tercih ediliyor. Ama yolumuz çok dardı ve kötüydü. Belediyeden yolun asfaltlanmasını talep ettik. Genişletilmesini istedik. Yolumuzu genişlettiler. 8-10 metre yolumuz genişledi. Şimdi asfaltı dökülüyor. Çok mutluyuz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.