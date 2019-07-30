Karagöl Yayla şenlikleri için hazırlıklar sürüyor

Kumluca Belediyesi Başkanlık makamında Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, başkanlığında düzenlenen tertip komitesi toplantısında şenliklerle ilgili hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Komite, şenliklerde, panayır alanı, motokros - enduro gösterisi, boğa güreşleri ve müzik eğlence programları düzenlenmesine karar verdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Karagöl Yayla Şenliklerimizi bu yıl 2-3-4 Ağustos tarihlerinde yapacağız. Şenliklerimizin coşkulu ve renkli geçmesi için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Şenlik alanımız hazırlanıyor. Program üzerinde çalışıyoruz. 2 -3- 4 Ağustos tarihlerinde tüm halkımızı Karagöl yaylasına bekliyoruz” dedi.