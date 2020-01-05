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Karagümrük hız kesmiyor

TFF 1.

Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Karagümrük, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan kırmızı-siyahlılar, akşam ise taktik idman yaptı.


Lig'in ilk yarısında beklenenin altında kalan ve ikinci yarıya yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'la hazırlanan Fatih Karagümrük, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah konakladıkları otelin salonunda güç ve dayanıklılık çalışan kırmızı-siyahlılar, akşam ise taktik ağırlıklı idman yaptı. İdmanda soğuk algınlığı nedeniyle dinlendirilen Zeki Yıldırım yer almadı. Düz koşuyla başlayan çalışma, daha sonra istasyon çalışma ve pas idmanıyla devam etti. Antrenmanın son bölümü ise taktik idmanla geçti. Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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