Karaloğlu: “Patara Yılını artı değere dönüştürmemiz lazım”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 2020 Şubat ayı toplantısı, Konyaaltı ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, protokol üyeleri ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı turizm hedefleri konuşuldu.

Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans verdi. Karaloğlu, Likya Birliği'nin başkentliğinden Osmanlı'da kurulan ilk telsiz telgraf istasyonuna kadar Patara'yı anlattı. Karaloğlu, “Patara dünyanın Noel Baba olarak bildiği, mezarının Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğuna inandığımız Noel Baba'nın da doğum yeri, yaşadığı yer. Yani ‘Noel Baba' dediğiniz insan Pataralıdır” dedi.

“Otel fiyatlarını düşürmeyin”

Otelcilere geçen yıl 'Ne olur kendinizi biraz pahalıya satın, nazlanın, fiyatlarınızı herhangi bir panikle düşürmeyin' şeklindeki uyarılarını anlatan Karaloğlu, “Uyanlar oldu, iyi para kazandı. En küçük dedikoduda fiyatını aşağı çekenler çok ciddi gelir kaybetti. Şimdi yine aynı dedikodular başladı. Korona virüsü, Rusya-Türkiye ilişkileri, hiçbir şeye inanmayın. Türkiye iyi yolda, işlerimiz daha iyi olacak. Lütfen fiyatlarımızı dedikodulara inanarak aşağı çekmeyin. Gelecek sezon yine, 'Sayın valim panikle fiyatları düşürdük gelirden olduk' lafını duymak istemiyorum” diye konuştu.

“Uluslararası fuarlarda tek çatı altında tanıtım yapalım”

Tek çatı altında Antalya olarak tanıtımın uluslararası fuarlarda da başarılması gerektiğini dile getiren Vali Karaloğlu, “Benim iddiam Berlin, Moskova, Londra fuarlarında Antalya standı, Türkiye standından büyük olabilir. Çünkü Türkiye'ye gelen 8 milyon Rus turistin 5.5 milyonu, 5 milyon Alman turistin 2.6 milyonu Antalya'ya geliyor. Berlin'de iki senedir otelcileri bir bölgeye toplamaya çalışıyoruz ama tam başarabilmiş değiliz” diye konuştu.

“2020 turizmi iyi başladı”

2020'de de turizme iyi başlanıldığını belirten Karaloğlu, ocak ve şubat ayları verilerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk büyüme olduğunu söyledi. Ocak ve şubatta gelen turist sayısının düşük olduğunu da belirten Karaloğlu, “Ama gidişatı ve psikolojiyi göstermesi açısından çok önemlidir bu yüzde 30. Tabi daha sonraki aylarda bu oran aşağılara düşse de mutlaka iki haneli büyümelerin geleceğini şimdiden söyleyebiliriz" dedi. Vali Karaloğlu, 2020 yılı toplam turist sayısıyla ilgili tahminini de turizmcilerle yapılacak istişareler neticesinde önümüzdeki günlerde açıklayacağını dile getirdi.

2020 Patara Yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, 'Niye Patara Yılı oldu sorusuna' ilişkin turizmcilere kısa bir tanıtım yaptı. Patara'nın bunu hak ettiğine işaret eden Karaloğlu, Patara'nın Anadolu'daki en önemli medeniyetlerden Likya Birliği'nin M.Ö. 168'den M.S. 67'ye kadar başkenti, kültür şehri ve liman şehri olduğunu ifade etti.

Roma Feneri ayağa kaldırılıyor

Patara Yılı'nı kent turizmi ve markası için artı bir değere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, “Patara'nın çok özel bir deniz feneri var yıllarca bölgede ki denizcilere ışık olmuş. Roma dönemine ait bir deniz feneri. Zamanla yıkılmış ama bütün taşları bulundu. Roma Feneri'mizin bütün projeleri bitti geçen cuma günü Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan geçti. İnşallah biz Antalya Valiliği olarak hemen ihale edeceğiz. Biz geçen sene Patara'da Telsiz Telgraf İstasyonu'nun 113. yıl etkinliğini yapmıştık. İnşallah onların projelerini tamamlamaya çalışıyoruz. Oradaki o telsiz binasını, lojmanları ayağa kaldıracağız. Beş tane kule var bir tanesini sembolik olarak yapıp orada Türkiye'nin en önemli Telsiz Telgraf Müzesi'ni açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Fetih kutlamaları 1 Mart'ta başlıyor"

Antalya'nın Fetih kutlamalarının 1 Mart'ta başlanacağını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bir şehrin tarihi şehrin hafızasıdır. Şehrinizin hafızasını unutursanız kendinizi inkâr etmiş olursunuz. Üç yıldır Antalya'nın Fethini kutluyoruz. İlgili sempozyumlar yapıyoruz. Patara'da ki telsiz telgraf istasyonunu ben ilk Antalya kongresinde bir asistan arkadaşın sunumuyla öğrendim. Tesadüfen bende izledim sunumu. Bugünlere geldik müze yapım aşamasına. Antalya'nın 1-5 Mart tarihleri arasında fetih etkinlikleri düzenlenecek bu etkinliklere destek olalım. Yine 1 Mart'ta bu sene 15'incisi yapılan Runatolia Maratonu var. Runatolia Maratonu, Antalya'nın gelecekte çok büyüyecek önemli markalarından bir tanesidir. Türkiye'nin dört bir tarafından 10 bin kişi gelip yarışıyor. Hepinizi pistlere bekliyoruz” dedi.

“Antalya'da bir Davos doğuyor”

Mart ayında çok önemli 2 tane uluslararası toplantının olduğunu söyleyen Karaloğlu, “7-9 Mart'ta Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Toplantısı var Belek bölgemizde. Akdeniz ülkelerinin parlamento başkanları ve milletvekilleri Antalya'da olacak. Yine 27-29 Martta ilk defa Türkiye'de bakanlığımızın öncülüğünde Diplomasi Forumu düzenleniyor. Bunun anlamı, çok sayıda devlet başkanı cumhurbaşkanımız da büyük bir ihtimalle burada olacak çok sayıda devlet başkanı, çok sayıda dışişleri bakanı, dünya politikasına yön veren insanlar Antalya'da olacaklar. Antalya'da 3 gün dünya sorunları konuşulacak. Bu sene ki teması Dijital Diplomasi olacak. Ama bu diplomasi forumu her yıl devam edecek. Antalya'da bir Davos doğuyor. Onun için bununla bütün arkadaşlarımız ilgilensin” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda AKTOB Başkanı Erkan Yağcı tarafından, Vali Münir Karaloğlu'na, 40 yıl önce Himmet Öcal'ın çektiği Patara'daki bir fotoğraf hediye edildi.