İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışınca mahsur kaldı

Antalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kısmi karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kısmi karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi 2842 Sokak üzerindeki bir kanalizasyon çukurunda meydana geldi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kısmı karantinanın uygulandığı Yeşildere Mahallesine, polis ve bariyerlerden giremeyen Aziz G., farklı bir yönteme başvurdu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen genç kanalizasyon hattından bölgeye girmek istedi. Girdiği kanalizasyon hattından bir süre ilerleyen Aziz G., fenalaştı. Mazgal kapağından, ‘yardım edin' diye bağıran Aziz G.'nin sesini yakındaki vatandaşlar duydu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. Ekipler kapağı kaldırım uzattıkları merdivenle Aziz G.'yi dışarı çıkardı. Bitkin olduğu gözlemlenen Aziz G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.