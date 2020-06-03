Karantinada kalan babaya doğum günü sürprizi

Antalya'da yaşayan Doğukan Kındır, korona virüsten dolayı karantina altına alınan babasına doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı mahalle karantinaya alındı. Doğukan Kındır, korona virüs nedeniyle karantina altında olan babasını 52. yaş gününde yalnız bırakmadı. Babasına yaptığı sürpriz doğum günü için pasta alan Kındır'ın davranışı, ailesi için unutamayacakları bir an oldu. Sosyal mesafe kurallarına riayet eden aile duygu dolu anlar yaşarken, baba Kındır tekrar bir arada olmayı dilediğini söyledi.