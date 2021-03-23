Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı

Pandemi nedeniyle karantinaya alınan Akseki’nin Susuzşahap Mahallesi’ne gıda yardımı yapıldı.
Pandemi nedeniyle karantinaya alınan Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'ne gıda yardımı yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, karantinaya alınan bölgelere gıda desteğinde bulunuyor. Akseki İlçesi'ne bağlı Susuzşahap Mahallesi'nde son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle 16 aile evlerinde karantinaya alındı.
“Muhtara teslim edildi”
Susuzşahap Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş aileler için Büyükşehir Belediyesi'nden gıda kolisi talebinde bulundu. Karantinaya alınan mahallede yaşayan ailelere gönderilen yardım kolileri Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Hizmet Birimi ekiplerince Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş'a teslim edildi. Muhtar Ulaş, gıda kolilerini vatandaşlara ulaştıracağını belirtti.