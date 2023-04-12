Karavan Park'ta çalışmalar hız kesmiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizmin başkenti Antalya'ya ziyarete gelen karavan tatilcilerin konaklayabilmeleri için başlattığı ‘Karavan Park' projesinde çalışmalar devam ediyor. Park alanında yer alacak yapılar ortaya çıktı. Konyaaltı İlçesinde Minicity arkasındaki alanda yapımı devam eden Karavan Park, kente ziyarete gelen yerli ve yabancı karavan tatilcilerinin güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilecekleri buluşma noktası olacak.

Yapılar ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda karavanla seyahat eden tatilcilerin kente yoğun ilgi göstermesi sonucunda sokak ve caddelerde yaşanan kontrolsüz park sorununun önüne geçmek ve ortaya çıkan karavan parkı ihtiyacı üzerine harekete geçmişti. Arapsuyu Mahallesi'nde 50 karavan kapasiteli, elektrik, alt yapı ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı Karavan Park projesi için çalışmalar Şubat ayında başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla Arapsuyu Mahallesi'ndeki 6 bin 500 metrekare alan üzerinde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletlerin yer alacağı yapılar ortaya çıktı. Yapıların içerisindeki mekanik, alt yapı, izolasyon ve zemin çalışmaları da sürüyor.

Konforlu ve güvenli park alanı

Sahile 400 metre mesafede ve 50 karavan araç kapasiteli olan park alanında, karavanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak elektrik ve sıhhi tesisat alt yapısı da olacak. Ailelerin güven ve konfor içerisinde konaklayabilecekleri Karavan Park içerisinde, büfe, çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletler yer alacak.