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Karayolu Trafik Haftasında motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Cumhuriyet Meydanında açılan stantta, yoldan geçen kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı.

Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara trafik kurallarını içeren broşür, kalem ve bloknot dağıtılırken, kurallara uymaları istendi.


Trafik güvenliği farkındalığının arttırılabilmesi için 04-10 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen trafik haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Cumhuriyet meydanında stant açıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından açılan stantta, vatandaşlara trafik kurallarını içeren broşür, kalem ve bloknot dağıtıldı. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Jandarma Komutanı Kürşat Şenol, Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal ve Trafik görevlilerinin hazır bulunduğu etkinlikte, yoldan geçen kasksız sürücüler ekipler tarafından durdurularak kask hediye edildi. Ekipler tarafından durdurulduklarında ceza yazılacağı korkusu yaşayan sürücülere bir daha kasksız motosiklete binmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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