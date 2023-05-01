Karayolunda korku dolu anlar: Çarptı, savruldu, bariyere çarparak durabildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuldu.
Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Hüseyin Eren'in kullandığı 07 L 9821 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Muhammet Tufan'ın kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpma sırasında savrulan hafif ticari araç, refüjdeki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçmekten kurtulurken, tekrar yolun sağına geçerek kaldırıma çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri izleyenlerin adeta ağzını açık bıraktı. Çarpma sırasında sol şeride savrulan hafif ticari araç, karşı şeride geçmekten bariyerlere çarparak kurtuluyor.