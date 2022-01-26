Karda mahsur kalan veterineri doğum yapan ineğe belediye ulaştırdı

Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Ali Balaban'a ait ineğin tedavisi için Manavgat ilçesinden kendi aracı ile yola çıkan ve kar nedeni ile yolda kalan veteriner hekimi Menteşbey mahallesine Akseki Belediyesi yetiştirdi.

Akseki'nin Menteşbey mahallesinde hayvancılık ile uğraşan Ali Balaban'ın iki gün önce ineğinin doğum yaptı. İneği hastalanan Ali Balaban ise Manavgat ilçesinden veteriner hekimin mahalleye gelerek ineğini tedavi etmesini istedi. Manavgat ilçesinden kendi aracı ile yola çıkan veteriner hekim Hasan Güçlü ise Güçlüköy mahallesinde kar yağışı nedeni ile yolda kaldı. İneğin sahibi Ali Balaban ise Akseki Belediye Başkanından yardım istemesi üzerine personel görevlendirildi. Arazi aracı ile veteriner hekimi Menteşbey mahallesine getirerek ineğin tedavisi gerçekleştirildi. Belediyeye ait araç, veteriner hekimi ise tekrar Güçlüköy mahallesine götürdü.

Menteşbey mahallesinde hayvancılık ile uğraşan Ali Balaban, “İneğim iki gün önce yavruladı. İki gündür rahatsızdı. Manavgat ilçesinden veteriner hekim ile temasa geçtim. Kar nedeni ile veteriner hekim Güçlüköy mahallesinde kaldı. Gelemedi. Bende Akseki Belediye Başkanını telefon ile aradım. Kendisi belediyeye ait arazi aracı ile veterineri Güçlüköy mahallesinden alarak evimize geldi. İneğimin tedavisini yaptı ve geriye götürdü. İneğimin hayatını kurtardılar” diye konuştu.

Manavgat ilçesinden ineği tedaviye gelen veteriner hekim Hasan Güçlü, “Ali Balaban'a ait inek doğum yaktıktan sonra hastalanmış. Ali Balaban bana telefon açarak ineğini tedavi etmemi istedi. Güçlüköy mahallesine geldiğimde kar nedeni ile yol kapalıydı. Bende Ali Balaban'a gelemeyeceğimi yolun kapalı olduğunu söyledim. Kendisi Akseki Belediye başkanını arayarak yardım istemiş. Belediyeye ait arazili araç ile Güçlüköy mahallesinden beni alarak Menteşbey mahallesine getirdiler. İneğin tedavisini uyguladık. Serum taktık ve ineği hayata döndürdük. İneğin hayatını kurtardığımız için mutlu şekilde döndüm” dedi.