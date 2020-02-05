Kardeş katili cinayetten babalarını sorumlu tuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşini tabancayla vurup ölümüne sebep olduğu davanın duruşması ileri tarihe ertelenirken, sanık savunmasında "İki aileyi birbirine düşüren babamdır, bu olayların bu hale gelmesinin sorumlusu babamdır” diye konuştu.

Alanya çevre yolunda geçen yıl 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak (56) ile kardeşi Mehmet Ali Bacak (36) arasında, iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. Deniz Bacak olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ali Bacak'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Bacak yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma, firari ağabey Deniz Bacak'ın Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Olaydan 9 gün sonra jandarma tarafından yapılan baskınla Deniz Bacak saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Deniz Bacak, Alanya Adliyesindeki çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Cinayetle suçlanan Deniz Bacak, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz Bacak yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

“İki aileyi birbirine düşüren babamdır”

Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanık Deniz Bacak tutuklu bulunduğu Seydikemer Eşen Cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla savunma yaptı. Sanık savunmasında, “İki aileyi birbirine düşüren babamdır. Bu olayların bu hale gelmesinin sorumlusu babamdır. Ben annemi çok sevdiğim için mezarına gidiyordum, ağaç dikmiştim. Babam ile aramızı açmak için bu ağaçları kestiler. Babam ile aramızı açmak için kardeşlerimin yapmadıkları kalmadı. Babam ve kardeşlerim beni buldukları yerde devirecekleri şeklinde sözler söylediler. Ben bir şey söylemeden eve çıktım beni devamlı tahrik ediyorlardı” dedi.

“Deniz Bacak ile ailesi arasında otobüs meselesi yüzünden aralarında husumet vardı”

Duruşma tanıklarından Salih S. ise “Deniz Bacak'ı benim bahçelerimde çalıştığı için bilirim. Bu sebeple kendisine ekonomik olarak destek oldum. Tanışıklığım bundan kaynaklanmıştır. Bu konuda bilgi sahibiyim. Deniz Bacak'ın ailesi ile otobüs meselesi yüzünden aralarında bir husumet vardı. Ailesi geçinemiyordu, babası ile kardeşleri Deniz'i sıkıştırıyordu. Benim yanımda çalıştığı sürece ben Deniz'i ailesinden korumaya çalıştım. Hatta 3 yıl önceden bu olaylar olabilirdi” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Deniz B.'nin tutukluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı delilerin toplanmasına ve diğer tanıkların da dinlenmesi için 2 Nisan 2020 tarihine erteledi.