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Kardeş kavgası kavgası kanlı bitti

Antalya’da bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Antalya'da bilinmeyen bir nedenden dolayı iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından N.S., İ.S'ye 2 el ateş ederek, yaraladı.


Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Opera Kavşağı 627. sokakta saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşler N.S. ve İ.S., nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından N.S., kardeşi İ.S'ye tabancayla 2 el ateş etti. N.S., 07 ABK 92 plakalı motosiklet ile olay yerinden kaçarken, kardeşi ise yaralandı.


Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı kardeş, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

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