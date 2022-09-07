Kardeş şehir Gladbeck'te Alanya temsil edildi

Almanya'nın Gladbeck şehrinde her yıl düzenlenen Elma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alanya Belediyesi'ni Gladbeck'te Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu ve meclis üyeleri temsil etti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'ne bağlı Gladbeck şehrinde 1946 yılından beri her yıl Eylül ayında düzenlenen Elma Festivali gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu ve Meclis Üyeleri Mustafa Toksöz, Mehmet Ali Kiriş, Alper Birer, Erkan Demirci ve Alper Kan festivalde Alanya Belediyesi'ni temsil ettiler. Kardeş şehrimiz Gladbeck'te yapılan festivalde, Geleneksel Elma Güzeli Yarışması'nda bu sene birinciliği Meryem Cin kazandı. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu, Elma Kraliçesine hediye olarak Alanya'da çift kişilik tatil hediye etti.

Resmi ziyaret için Gladbeck kentinde bulunan Alanya heyeti, şehrin tarihi ve kültürel noktalarında incelemelerde bulundu. İki kardeş şehir arasında turizm ve kültürün tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda iş birliği sağlanması konusunda görüş alışverişi yapıldı. Elma Festivali süresince İngiltere, Fransa, Polonya, Almanya, Avusturya'dan gelen Gladbeck'in diğer ülke kardeş şehirleriyle de temasa geçildi.

Gün içinde resmi ziyaretlerini gerçekleştiren Alanya heyeti, akşam yemeğinde Gladbeck Belediye yetkilileriyle bir araya geldi. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Fevzi Alaettinoğlu ve meclis üyeleri kardeş şehrimizle 1993 yılından bu yana gelen dostluk bağının devamı için iyi dileklerini dile getirdi.