Kardeş şehir Gladbeck'ten Alanya Belediyesi'nin konteyner kampanyasına destek

Deprem bölgesine yardımlarını sürdüren Alanya Belediyesi, hayırseverlerle işbirliğinde depremin yaralarını sarma çalışmalarına devam ederken, bir destek de Alanya Belediyesi'nin Almanya'dan kardeş şehri Gladbeck'ten geldi. Gladbeckli yetkililer, Alanya Belediyesi'ne konteyner alımında kullanılmak üzere bağışta bulundu.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve yıkıcı etkileri 11 ilde hissedilen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana ekip ve ekipman başta olmak üzere gıda, battaniye, soba, çadır gibi pek çok bağışı böyleye ulaştıran Alanya Belediyesi, vatandaşların güvenli ve temiz yaşam alanlarına kavuşabilmesi adına konteyner bağış kampanyası da başlattı. Alanya Belediyesi'nin deprem bölgesine destekleri devam ederken bir destek de Alanya'nın kardeş şehri Almanya'nın Gladbeck'ten geldi. Gladbeck Belediyesi ve Gladbeck-Alanya Dostluk Derneği yetkilileri, Alanya Belediyesi'nin konteyner kampanyasına maddi yardımda bulundu. Gladbeck Belediye Başkanı Bettina Weist, kardeş şehir Alanya'ya her zaman desteklerini göstereceklerini belirterek, “Kardeş şehrimiz Alanya'nın da bulunduğu Türkiye'de yaraların hızla sarılması en büyük dileğimiz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz” dedi. Başkan Yücel de, desteklerinden dolayı Gladbeck Belediye Başkanı Bettina Weist ve Gladbeck-Alanya Dostluk Derneği yönetimine teşekkürlerini sundu.