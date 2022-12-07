Kardiyolojinin kalbi Akdeniz Üniversitesi'nde attı

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı tarafından 18'incisi düzenlenen Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongrede 10 girişimsel kardiyoloji işlemi canlı yayımlandı.

Prof. Dr. Öztekin Oto ve Prof. Dr. Ali Oto tarafından kurulan Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı tarafından 18'incisi düzenlenen “Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi”, 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirildi. Kongre çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Anjiyo Laboratuvarı'nda 10 kompleks girişimsel kardiyoloji işlemi yapıldı. Kongrenin ikinci günü 6, üçüncü günü 4 olmak üzere toplam 10 girişimsel kardiyoloji vakası başarıyla gerçekleşti. Birinci gün Amsterdam ile ortak bağlantı yapıldı. Japonya'dan Yoshihisa Kinoshita, Almanya'dan Kambis Mashayekhi, Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Göktekin, Hollanda'dan Alexander Nap, Yunanistan'dan George Sianos gibi dünyaca tanınmış girişimsel kardiyologlar, kendi laboratuvarlarında yaptıkları girişimsel vakaları canlı olarak sundular. Bu canlı yayınlar Amsterdam'da ve Antalya Belek'te kongre katılımcıları tarafından canlı olarak izlendi.

Şimdiye kadar düzenlenen kongreler arasında kadın katılımcı oranının en yüksek, yaş ortalamasının ise en düşük olduğunu vurgulayan Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı kurucularından Prof. Dr. Ali Oto, bu durumun Türkiye açısından son derece mutluluk ve gurur verici olduğunu belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kongremiz Avrupa Bilimsel Toplantıları Kredilendirme Kuruluşundan en üst düzey değerlendirme puanı olan 30 kredi puanı aldı ve Türk Tabipler Birliği de 40 kredi puanı ile onurlandırdı. Bu yıl kongremize dünyaca ünlü 178 kardiyolog ve kalp cerrahı hoca davetli konuşmacı olarak konferans vermek üzere katıldı. Toplantılarda konferanslar vererek tartışmalara katıldı ve kardiyolojinin girişimsel işlemlerinin yapıldığı laboratuvarlarda ameliyat ve operasyonlara katılarak deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşarak eğitim desteği verdi. Bu çerçevede bize kardiyoloji girişimsel işlemler laboratuvarlarını açan Akdeniz Üniversitesi'ne Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı adına özellikle teşekkürlerimizi sunmak isterim” şeklinde konuştu.

Dünyaca tanınmış cerrahlar katıldı

Kongreye Patrick Peirer, Joe Coselli, Joe Bavaria gibi dünyaca ünlü kalp damar cerrahları da katıldı. Kongre hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umuttan Doğan, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü olarak Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı tarafından 18'incisi düzenlenen ‘Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi'nin ikinci ve üçüncü gününde kardiyoloji ile ilgili kompleks vakaların yapıldığı operasyonlara ev sahipliği yaptık. Anjiyo Laboratuvarımızda canlı yayında kendi branşında hem dünyaca hem ulusal düzeyde tanınmış kardiyolog ve kardiyovasküler cerrah meslektaşlarımızla tartışarak yaptığımız vakaların tamamını başarıyla sonuçlandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kompleks vakalar tartışıldı

Akdeniz Üniversitesi'ndeki canlı yayınlarda Prof. Dr. Ömer Göktekin, Prof. Dr. Nihat Kalay, Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Prof. Dr. Engin Bozkurt gibi dünyaca tanınan kardiyologlar girişimsel işlemleri başarıyla gerçekleştirdiler. Kongrede kalp ve damar cerrahisi hastalıkları ile ilgili kompleks vakaların konuşulup tartışıldığını belirten Prof. Dr. Umuttan Doğan, “2 gün boyunca günlük hayatta karşılaşılan ya da nadir görülen kompleks vakaları alanında tanınmış meslektaşlarımızla canlı yayında eş zamanlı olarak bilimsel veriler ışığında tartıştık. Hastalarımızı tamamen bilimsel kurallara uyarak tedavi ettik. Akdeniz Üniversitesi olarak tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilimsel yeniliklerin ve en son teknolojilerin hastalarda uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, “Bu teknolojilerin bilimsel çerçevede kullanılabilmesi için bu tip ortamlarda tartışılması, canlı vakalar üzerinde gösterilmesi ve bunun tüm meslektaşlarımıza iletilmesi bu teknolojilerin ve tekniklerin dünyada hızla yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu konuda Türkiye olarak diğer ülkelerden hiç geride değiliz. Aksine dünya ülkeleriyle yarışıyoruz. Konusunda lider kardiyolog ve kalp damar cerrahlarımızla ülke olarak bu konuda çok şanslıyız” şeklinde konuştu.